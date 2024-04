Senado de EEUU aprueba proyecto de ley que obliga a matriz de TikTok a vender o afrontar su veto

Una creadora de contenidos de TikTok, permanece frente al Capitolio de Estados Unidos, el martes 23 de abril de 2024, en Washington, mientras los senadores se preparan para considerar la legislación que obligaría a la empresa matriz de TikTok, con sede en China, a vender la plataforma de medios sociales bajo la amenaza de una prohibición, una medida polémica de los legisladores estadounidenses. (AP Foto/Mariam Zuhaib) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved