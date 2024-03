Secretaria de Comercio de EEUU elogia progresos en 1ra reunión de grupo comercial indo-pacífico

La secretaria de Comercio estadounidense, Gina Raimondo, estrecha la mano del ministro del Exterior de Tailandia, Parnpree Bahiddha-Nukara en el ministerio del Exterior en Bangkok, jueves 14 de marzo de 2024. Raimondo se encuentra en Tailandia para promover el comercio bilateral. (AP Foto/Sakchai Lalit) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.