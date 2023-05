Rusia accede a prorrogar acuerdo para exportar granos

ARCHIVO - Trabajadores cargan grano en un puerto en Izmail, Ucrania, el 26 de abril de 2023. Naciones Unidas trabaja con urgencia para ampliar un acuerdo que ha permitido continuar la exportación de grano ucraniano por el Mar Negro hacia zonas del mundo amenazadas por el hambre, y ha ayudado a aliviar una crisis alimentaria global agravada por la guerra iniciada hace más de un año por Rusia. (AP Foto/Andrew Kravchenko, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved