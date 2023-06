Renuncia directiva de Twitter tras crítica de Musk

ARCHIVO - Logos de Twitter colgados fuera de la oficina de la empresa en San Francisco, 19 de diciembre de 2022. Ella Irwin, una gerente de Twitter a cargo de seguridad y manejo del contenido, ha renunciado. El dueño de la empresa, Elon Musk, se quejó públicamente sobre el manejo de mensajes sobre temas transgénero. (AP Foto/Jeff Chiu, File) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved