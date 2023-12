Ratón Mickey pasa al dominio público... con algunas prevenciones

ARCHIVO - Globos del Ratón Mickey en Disneylandia París, 12 de mayo de 2015, en Chessy, Francia, al este de París. La primera versión del personaje más famoso de Disney, considerado el más emblemático de la cultura popular estadounidense, pasará al dominio público el 1 de enero de 2024. (AP Foto/Michel Euler, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.