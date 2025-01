¿Quién reemplazará a Justin Trudeau en el gobierno de Canadá?

Trump también sigue preocupado por el déficit comercial de Estados Unidos con Canadá, calificándolo erróneamente de subvención. La embajadora de Canadá en Washington, Kirsten Hillman, ha dicho que Estados Unidos tuvo un déficit comercial de 75.000 millones de dólares con Canadá el año pasado. Pero señaló que un tercio de lo que Canadá vende a Estados Unidos son exportaciones de energía y que hay déficit cuando los precios del petróleo son altos.

Si Trump aplica aranceles, se avecina una guerra comercial. Canadá ha prometido tomar represalias.

El presidente estadounidense Joe Biden habló con Trudeau el lunes y le expresó su aprecio, señalando que Estados Unidos no encontrará “un mejor aliado, un socio más cercano y un amigo más constante. Lo mismo puede decirse del primer ministro Justin Trudeau”.

“La alianza entre Estados Unidos y Canadá es más fuerte gracias a él. Los pueblos estadounidense y canadiense están más seguros gracias a él. Y el mundo está mejor gracias a él”, informó Biden en un comunicado. “Estoy orgulloso de llamarlo mi amigo. Y estaré eternamente agradecido por su asociación y liderazgo”.

Los progresistas necesitan elegir un nuevo líder antes de que el Parlamento se reanude el 24 de marzo porque los tres partidos de la oposición dicen que derribarán al gobierno progresista en una votación de no confianza a la primera oportunidad, lo que desencadenaría una elección. El nuevo líder podría no ser primer ministro por mucho tiempo.

Una elección de primavera probablemente favorecería al Partido Conservador opositor.

No es frecuente que los gobernadores de bancos centrales sean comparados con estrellas de rock. Pero Mark Carney, el exjefe del Banco de Canadá, fue considerado justo eso en 2012 cuando fue nombrado el primer extranjero en servir como gobernador del Banco de Inglaterra desde su fundación en 1694. El nombramiento de un canadiense recibió elogios bipartidistas en el Reino Unido después de que Canadá se recuperara más rápido que muchos otros países de la crisis financiera de 2008. Sobre la marcha se ha ganado la reputación de regulador duro.

Pocas personas en el mundo tienen las cualificaciones de Carney. Es un economista muy culto con experiencia en Wall Street al que se le atribuye haber ayudado a Canadá a esquivar lo peor de la crisis económica mundial de 2008 y haber ayudado al Reino Unido a gestionar el Brexit. Carney lleva tiempo interesado en entrar en política y convertirse en primer ministro, pero carece de experiencia política.

Carney comentó en un comunicado que se siente alentado por el apoyo que ha recibido y que estaría considerando su decisión con su familia en los próximos días.

Freeland también es una de las principales candidatas. Trudeau le dijo el mes pasado que ya no quería que ella fuera ministra de Finanzas, pero que podría permanecer como viceprimera ministra y persona clave para las relaciones entre Estados Unidos y Canadá. Un funcionario cercano a Freeland dijo que ella no podía continuar como ministra sabiendo que ya no contaba con la confianza de Trudeau. El funcionario habló bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado para hablar públicamente sobre el asunto. La persona agregó que es demasiado temprano para hacer declaraciones, pero dijo que Freeland hablaría con sus colegas esta semana y discutiría los próximos pasos.

Después de que renunció, Trump llamó a Freeland “totalmente tóxica” y “nada propicia para hacer tratos”. Freeland es muchas cosas que parecerían irritar a Trump: una experiodista progresista. Es una internacionalista que forma parte de la junta directiva del Foro Económico Mundial. Freeland, de ascendencia ucraniana, también ha sido una firme defensora de Ucrania en la guerra contra Rusia.

Otro posible candidato es el nuevo ministro de Finanzas, Dominic LeBlanc. El exministro de seguridad pública y amigo de Trudeau acompañó recientemente al primer ministro a una cena con Trump en Mar-a-Lago. LeBlanc fue el niñero de Trudeau en su infancia.

Encuestas recientes sugieren que las posibilidades de los progresistas de ganar la próxima elección parecen escasas. En la última encuesta de Nanos, los progresistas están detrás de los conservadores 45% a 23%.

“El anuncio de Trudeau podría ayudar a los progresistas en las encuestas a corto plazo y, una vez que se seleccione un nuevo líder, las cosas podrían mejorar aún más al menos por un tiempo, pero eso no sería tan difícil porque, en este momento, están muy bajos en las encuestas”, dijo Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal.

“Además, debido a que Trudeau esperó tanto tiempo para anunciar su renuncia, esto dejará poco tiempo a su sucesor y al partido para prepararse para las elecciones anticipadas”, dijo Béland.

Muchos analistas dicen que el líder conservador Pierre Poilievre formará el próximo gobierno. Poilievre, durante años el perro de ataque del partido, es un populista aguerrido que culpó a Trudeau por la crisis del costo de vida en Canadá. De 45 años, es un político de carrera que atrajo grandes multitudes durante su campaña para el liderazgo de su partido. Ha prometido eliminar un impuesto al carbono y desfinanciar la Corporación de Radiodifusión Canadiense.

