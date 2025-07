¿Qué hay de la condonación en EEUU de préstamos estudiantiles en planes de pago basados en ingresos?

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El IBR no se ve afectado por una orden judicial federal que bloquea el plan Ahorrar en una Educación Valiosa (SAVE, por sus siglas en inglés), del ex presidente Joe Biden. El plan IBR fue creado por el Congreso de manera separada a otros planes de pago existentes, incluidos los llamados Plan de Pago Según Sus Ingresos (PAYE, por sus siglas en inglés) y Plan de Pago Condicional al Ingreso (ICR, por sus iniciales en inglés). También está exento de algunos cambios provenientes de la ley de impuestos y gastos del presidente Donald Trump.

Los prestatarios inscritos en el IBR que han alcanzado el umbral para la condonación pero a los que no se les han cancelado sus préstamos a consecuencia de la pausa pueden continuar haciendo pagos, con la expectativa de que el Departamento de Educación les reembolsará los pagos efectuados en exceso. El plan ofrece condonación después de 240 o 300 pagos mensuales, dependiendo de cuándo se inscribieron los prestatarios.

Los prestatarios también pueden solicitar indulgencia a su administrador de préstamos. En ese caso, los intereses seguirían acumulándose sobre cualquier saldo restante.

A la larga, la ley de impuestos y gastos de Trump eliminará gradualmente los planes ICR, PAYE y SAVE, reemplazándolos con el Plan de Asistencia de Reembolso (RAP, por sus siglas en inglés). Los planes IBR seguirán existiendo y proporcionando condonación después de 20 o 25 años. En contraste, el RAP requerirá 30 años de pago antes de que se conceda la condonación.

