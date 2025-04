¿Qué es un rebote del gato muerto? Seis términos clave sobre la guerra comercial

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Operadores en la Bolsa de Valores de Nueva York, el miércoles 9 de abril de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

En ocasiones, una capitulación puede indicar el fondo de un mercado, pero es más fácil identificarla en retrospectiva.

Una recesión es un período en el que la economía se contrae y el desempleo aumenta.

Se cae oficialmente en una recesión cuando así lo declara la poco conocida Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER por sus iniciales en inglés), un grupo de economistas que toma en cuenta factores como las tendencias de contratación, los niveles de ingresos, el gasto, las ventas al menudeo y la producción de manufactura.

El Comité de Fechado de Ciclos Económicos del NBER define una recesión como "una disminución significativa de la actividad económica que se extiende por toda la economía y dura más de unos cuantos meses".

Por lo general, el organismo no declara una recesión hasta mucho después de que haya comenzado, en ocasiones hasta un año después.

En los días previos a la entrada en vigor de la más reciente ronda de aranceles que impuso Trump, los economistas de Goldman Sachs aumentaron del 35% al 65% su evaluación de probabilidades de que Estados Unidos cayera en una recesión, pero los analistas rescindieron dicha previsión el miércoles después de que el gobierno federal anunció una suspensión de 90 días en la mayoría de los gravámenes.

"Comprar en la caída" se refiere a adquirir títulos o invertir en el mercado inmediatamente después de que haya perdido valor, a un precio de descuento. La frase se utiliza comúnmente entre los inversionistas minoristas. Desafortunadamente, es casi imposible pronosticar el mercado, saber cuál será su fondo o cuánto tiempo tardará en recuperarse.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años es la tasa de interés que el gobierno de Estados Unidos paga para pedir dinero prestado durante una década. Es un indicador clave del sentimiento de los inversores y de las condiciones económicas, y ayuda a establecer precios para todo tipo de otros créditos e inversiones. El rendimiento influye en los costos de endeudamiento y es un indicador de las expectativas de inflación y crecimiento económico.

Históricamente, los bonos del Tesoro se consideran como uno de los activos más seguros del mundo. Eso significa que los inversionistas a menudo los compran cuando hay incertidumbre en el mercado, lo cual tiende a reducir el rendimiento. Los precios de los bonos a 10 años tienden a caer cuando la confianza es alta —y las personas compran activos considerados más riesgosos—, lo que hace que los rendimientos aumenten.

En los últimos días, sin embargo, los inversores han vendido bonos del Tesoro, lo que ha hecho que el rendimiento del bono a 10 años suba. Eso podría indicar una falta de confianza del consumidor en los bonos del Tesoro en sí, o varios otros factores.

___

Los periodistas de Associated Press Stan Choe, Alex Veiga y Chris Rugaber contribuyeron a este despacho.

___

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para sus historias educativas y explicativas para mejorar la alfabetización financiera. La fundación es independiente a Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press