Qué deben hacer los inversionistas cuando hay más volatilidad en el mercado

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El corredor Mark Puetzer trabaja en el piso de la Bolsa de Valores el martes 6 de agosto de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Silver instó a los inversionistas a recordar que “un mercado cae en una corrección, del diez por ciento o más, una vez al año, en promedio”, y que “normalmente el mercado vuelve a la media, y la media es un rendimiento anual promedio del ocho al diez por ciento anual, lo cual se remonta a la década de 1950”.

Para los jóvenes que recién comienzan a invertir, las caídas en el mercado de valores son una oportunidad para agregar activos a su cartera a precios más baratos si compran cuando el mercado cae o ha caído mucho, según Silver.

“Usted reduce el precio promedio que paga por los valores, acciones, fondos mutuos o fondos indexados que posee (cuando compra en un mercado bajista)”, explicó. “Así que, cuando el mercado vuelve a la media y sube de nuevo, usted aprovecha el haber comprado a precios más baratos, y eso se suma al valor de su cartera”.

No obstante, en términos de venta, dijo que el mejor consejo para la mayoría de los inversionistas es no hacer nada y esperar a que la volatilidad se apacigue.

“Siempre que invierta en acciones es importante tener en cuenta su horizonte de tiempo”, explicó Alev. “Por ejemplo, ¿espera tener que vender en un futuro cercano? En ese caso, probablemente sea mejor que elija un modo menos volátil y más renuente al riesgo de hacer crecer su dinero, como una cuenta de ahorros de alto rendimiento”.

Silver estuvo de acuerdo.

“No puedo creerlo cuando la gente dice: ‘No revises tu 401(k)’”, dijo. “Definitivamente uno debe mirar y ver qué posee y ver si coincide con su tolerancia al riesgo”.

Si no es así, usted puede trasladar sus inversiones a productos que pueden protegerlo de los altibajos del mercado o de eventos imprevistos. Silver dijo que las cuentas de ahorro de alto rendimiento, los certificados de depósito y las cuentas del mercado de dinero tienen actualmente rendimientos de entre 4% y 5% para el inversor más cauteloso o conservador.

Hackett, de Nationwide, dijo que tiene sentido reequilibrar periódicamente el qué tan expuesto está uno en su cartera en general —ya sea trimestral o anualmente— para asegurarse de que no haya más riesgo del que uno desearía relacionado con, por ejemplo, acciones tecnológicas o de otro sector.

“Si los niveles de exposición que tiene usted se desalinean con su plan a largo plazo, vuelva a alinearlos”, puntualizó. Aun así, Hackett agregó que considera que la tendencia de las acciones tecnológicas a tener un mejor desempeño que el promedio del mercado podría extenderse aún más en el futuro.

Los expertos coinciden en que, para los inversionistas con deudas, es importante centrarse en pagar los préstamos —especialmente los de alto interés— antes de realizar inversiones importantes. Dicho eso, “si uno puede simultáneamente pagar sus préstamos e invertir un poco al mismo tiempo, en realidad le está pagando a su yo del futuro por ser responsable respecto a su deuda (hoy) mientras hace crecer sus inversiones a lo largo del tiempo”, dijo Silver.

____

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para producir reportajes educativos y explicativos que mejoren el conocimiento financiero. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.

FUENTE: Associated Press