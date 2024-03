Qué debe saber sobre el plan SAVE basado en ingresos para pagar préstamos estudiantiles en EEUU

Si usted está interesado en solicitar el plan SAVE, esto es lo que necesita saber:

El Departamento de Educación de Estados Unidos ofrece varios planes para pagar préstamos federales para estudiantes. Bajo el plan estándar, a los prestatarios se les cobra una cantidad fija mensual que garantiza que toda su deuda será pagada después de 10 años. Pero si los prestatarios tienen dificultades para pagar esa cantidad, pueden inscribirse en uno de varios planes que ofrecen pagos mensuales más bajos según sus ingresos y el tamaño de su familia. Estos se conocen como planes de pago con base en los ingresos.

Las opciones basadas en los ingresos se han ofrecido durante años, y generalmente limitan los pagos mensuales al 10% de los ingresos discrecionales del prestatario. Si los ingresos de un prestatario son lo suficientemente bajos, su factura se reduce a 0 dólares. Y después de 20 o 25 años, cualquier deuda restante se borra.

Más prestatarios en el plan SAVE son elegibles para pagos de 0 dólares. Este plan no requerirá que los prestatarios realicen pagos si ganan menos del 225% del umbral federal de pobreza, que es 32.800 dólares al año para una persona en lo individual. El límite para otros planes, por el contrario, es el 150% del umbral de pobreza, o 22.000 dólares al año para una persona.

Además, el plan SAVE evita que se acumulen intereses. Siempre y cuando los prestatarios realicen sus pagos mensuales, su saldo general no aumentará. Una vez que cubran su pago mensual ajustado —incluso si es de 0 dólares— se exime cualquier interés restante.

Otros cambios importantes entrarán en vigor en julio de 2024. Los pagos de préstamos universitarios tendrán un límite del 5% de los ingresos discrecionales, un descenso frente al 10% actual. Aquellos con préstamos de estudiante de licenciatura y de posgrado pagarán entre el 5% y el 10%, según el saldo original del préstamo.

El período máximo de reembolso tiene un límite de 20 años para aquellos que sólo recibieron préstamos para estudiantes de licenciatura y de 25 años para quienes recibieron préstamos para estudios de posgrado.

El plan SAVE está disponible para todos los prestatarios de préstamos estudiantiles del Programa de Préstamos Directos que estén al día con sus préstamos.

Los prestatarios pueden postularse para el plan SAVE mediante la solicitud Plan de Pago Basado en los Ingresos a través del sitio web del Departamento de Educación.

Si usted es uno de los prestatarios que se beneficia de la condonación bajo el plan SAVE, recibirá un correo electrónico del Departamento de Educación.

Si ha trabajado para una agencia gubernamental o una organización sin fines de lucro, el programa Condonación de Préstamos por Servicio Público ofrece la cancelación después de 10 años de pagos regulares, y algunos planes de pago con base en ingresos cancelan el resto de la deuda del prestatario después de 20 a 25 años.

Los prestatarios deben asegurarse de estar inscritos en el mejor plan de pago posible con base en ingresos para reunir los requisitos para estos programas.

Los prestatarios que han sido estafados por universidades con fines de lucro también pueden solicitar ayuda a través de un programa conocido como Defensa del Prestatario.

Si desea pagar sus préstamos federales para estudiantes bajo un plan con base en ingresos, el primer paso es completar una solicitud a través del sitio web de la Ayuda Federal para Estudiantes.

Varias categorías de prestatarios serían elegibles para recibir alivio en el segundo intento de Biden de una cancelación generalizada después de que la Corte Suprema rechazara su primer plan el año pasado.

El plan propuesto incluye alivio para los prestatarios que han estado pagando sus préstamos durante al menos 20 o 25 años, condonación automática para los prestatarios que son elegibles para planes de pago con base en ingresos —pero no están inscritos—, y cancelación de préstamos para los prestatarios que asistieron a una universidad con fines de lucro que los dejó incapaces de pagar sus préstamos estudiantiles, entre otros.

Si parte o la totalidad de este alivio se materializará es una incógnita, ya que los conservadores prometen impugnar cualquier intento de cancelación masiva de préstamos estudiantiles. La nueva propuesta es más limitada y se centra en varias categorías de prestatarios a quienes se les podría cancelar parte o la totalidad de sus préstamos, pero es casi seguro que haya una impugnación jurídica.

Actualmente, los prestatarios que son elegibles para la condonación bajo el programa SAVE obtendrán la cancelación del pago de sus préstamos de manera continua, según el Departamento de Educación.

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para producir reportajes educativos y explicativos que mejoren el conocimiento financiero. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.

FUENTE: Associated Press