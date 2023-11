Puerto Rico: Fallo judicial avanza plan para restructurar 10.000 mdd de deuda de autoridad eléctrica

Deterioradas banderas de Estados Unidos y Puerto Rico ondean sobre un tejado ocho meses después del paso del huracán María, en el barrio Jacana, en la zona de Piedra Blanca de Yabucoa, un poblado en donde muchas personas continúan sin luz, el 16 de mayo de 2018, en Puerto Rico. (AP Foto/Carlos Giusti, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.