Proveedores de internet deberán ser más transparentes sobre tarifas y precios, dice la FCC

En una llamada la semana pasada, un portavoz de la FCC —siglas en inglés de la Comisión— aclaró que las etiquetas “no pueden ser escondidas de forma que sea necesario dar varios clics con el ratón para hallarlas" ni ocultarse de tal manera que el consumidor pudiera no detectarlas.

“Las tarifas pueden dificultar entender el costo real de un plan de internet”, dijo Donenberg, y manifestó que la agencia está “comprometida a erradicar las tarifas basura que algunas empresas incluyen en los recibos”.

1. Precio mensual y duración del contrato.

2. Si el precio cambiará después de determinado tiempo y a cuánto.

3. Lista completa de tarifas mensuales y únicas, y tarifa por rescisión anticipada.

4. Si la empresa participa en el Programa de Conectividad Asequible, y un enlace para verificar si el consumidor cumple con los requisitos para aprovecharlo.

5. Velocidades “típicas” para descargar y subir información, y latencia de red.

6. Límite en el uso de datos y el precio a partir de ese límite.

7. Enlaces a administración de redes (por ejemplo, tasa cero y bloqueo de contenido) y políticas de privacidad.

Existe un glosario para ayudar a los consumidores a entender mejor la información de las etiquetas.

Si un proveedor no muestra sus etiquetas o publica información imprecisa sobre sus tarifas o planes de servicios, los consumidores pueden presentar una queja en el Centro de Quejas del Consumidor del FCC.

Si bien muchos proveedores empezarán a mostrar su etiquetas en abril, algunas empresas con menos de 100.000 suscriptores tendrán hasta el 10 de octubre de 2024 para cumplir con los nuevos requisitos establecidos por la FCC.

