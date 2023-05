Protestas en Japón contra el plan de verter al mar agua de la planta de Fukushima

Una manifestante sostiene un cartel durante una protesta ante la sede de Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) el martes 16 de mayo de 2023 en Tokio. Docenas de activistas contrarios a la energía nuclear se manifestaron el martes para pedir que Japón abandone su plan de verter al mar agua tratada pero aún radiactiva de una central nuclear dañada por un tsunami, un proceso que podría comenzar este verano. El cartel dice "¡Mantengan el agua radiactiva de Fukushima en tierra!". (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved