Problema técnico del Bank of Ireland permite a clientes retirar dinero de más

Una persona pasa frente a un cajero automático fuera de servicio del Bank of Ireland en Dublín, Irlanda, el miércoles 16 de agosto de 2023. (Brian Lawless/PA via AP) PA

El fallo permitió que los clientes transfirieran y retiraran fondos “por encima de sus límites habituales”, señaló Bank of Ireland. Los clientes pudieron retirar hasta 500 euros (546 dólares) con su tarjeta, confirmó el banco a The Associated Press el miércoles. También pudieron hacer transferencias a otras cuentas y retirar hasta 1.000 euros (1.091 dólares), añadió el banco.