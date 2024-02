Primer ministro indio arriba a EAU, donde viven millones de sus compatriotas

Arrojan pétalos para dar la bienvenida al primer ministro indio Narendra Modi, de chaleco, al arribar junto con el primer ministro de Assam, Himanta Bishwa Sarma, a un acto en Guwahati, India, 4 de febrero de 2024. (AP Foto/Anupam Nath) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.