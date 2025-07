Préstamos de "compre ahora, pague después" pronto afectarán algunos puntajes de crédito en EEUU

Copyright 2009 The Associated Press. All rights reserved.

Las nuevas calificaciones FICO estarán disponibles a partir del otoño, como una opción para que los prestamistas tengan un mejor panorama del comportamiento de pago de los consumidores, señaló la empresa. Sin embargo, no todas las compañías que cuentan con la facilidad "compre ahora, pague después" comparten sus datos con las agencias de crédito, y no todos los prestamistas optarán por utilizar los nuevos modelos, por lo que la adopción generalizada podría llevar tiempo, según Adam Rust, director de servicios financieros de la Consumer Federation of America, una organización sin fines de lucro enfocada en la defensa del consumidor.

Típicamente, al usar préstamos de "compre ahora, pague después" (BNPL, por sus siglas en inglés), los consumidores pagan una adquisición determinada en cuatro cuotas durante seis semanas, un modelo más similar al sistema de apartado que a una tarjeta de crédito tradicional. Los préstamos se comercializan como sin intereses, y la mayoría no requiere verificación de crédito, o sólo una verificación de crédito que no afecta la calificación crediticia.

Las tres principales agencias de informes crediticios —Experian, TransUnion y Equifax— aún no han incorporado una forma estándar de incluir estos nuevos productos financieros en sus informes, ya que no se adhieren a los modelos existentes de préstamos y pagos. FICO, la calificación expedida por la Fair Isaac Corporation, utiliza datos de las agencias para calcular su propia calificación crediticia, y está eligiendo de manera independiente probar una nueva calificación que tenga en cuenta los préstamos.

En un comunicado, FICO indicó que su nuevo modelo de calificación crediticia está teniendo en cuenta la creciente importancia de este tipo de préstamos en el ecosistema crediticio de Estados Unidos.

"Los préstamos de 'compre ahora, pague después' están desempeñando un papel cada vez más importante en la vida financiera de los consumidores", observó Julie May, vicepresidenta y gerente general de calificaciones de empresa a empresa en FICO. "Estamos permitiendo que los prestamistas evalúen con mayor precisión la capacidad de manejo crediticio, especialmente para los consumidores cuya primera experiencia crediticia es a través de productos BNPL".

FICO señaló que el nuevo modelo ampliará de manera responsable el acceso al crédito. Muchos usuarios de préstamos BNPL son consumidores más jóvenes y consumidores que podrían no tener buenos o extensos historiales crediticios. En un estudio conjunto con Affirm, FICO sometió a prueba sus nuevas calificaciones en una muestra de más de 500.000 prestatarios de BNPL, y encontró que los consumidores que tenían cinco o más préstamos típicamente vieron que sus calificaciones aumentaron o se mantuvieron estables bajo el nuevo modelo.

Para los consumidores que pagan sus préstamos BNPL de manera oportuna, el nuevo modelo de calificación crediticia podría ayudarles a mejorar sus calificaciones crediticias, lo cual aumentaría su acceso a hipotecas, préstamos para automóviles y alquileres de apartamentos. Actualmente, los préstamos no suelen contribuir directamente a mejorar las calificaciones, aunque los pagos atrasados pueden perjudicar o afectar negativamente una calificación.

Desde marzo, las calificaciones crediticias han disminuido drásticamente para millones, ya que se reanudó el cobro de los pagos de préstamos estudiantiles, y muchos de estos prestatarios están en una posición en la que no pueden realizar pagos de sus préstamos estudiantiles federales con regularidad.

Nadine Chabrier, abogada sénior de políticas y litigios en el Center for Responsible Lending —un organismo sin fines de lucro para educar al público sobre productos financieros—, indicó que su principal preocupación es que la integración de los préstamos en una calificación podría tener efectos negativos inesperados en personas que ya tienen restricciones crediticias.

"No hay mucha información sobre cómo funcionará el integrar los préstamos del tipo BNPL en la calificación crediticia", señaló Chabrier. "FICO simuló el efecto en la calificación crediticia a través de un estudio. Vieron que las calificaciones de algunos usuarios aumentaron. Pero si uno toma en consideración algo que no afectaba tu crédito la semana pasada, y esta semana sí, sin tener mucha información sobre el modelado, es un poco difícil saber cuáles serán las consecuencias".

Chabrier mencionó investigaciones que han demostrado que muchos usuarios de préstamos BNPL tienen saldos revolventes en tarjetas de crédito, calificaciones crediticias más bajas, morosidades y deudas existentes. Las mujeres negras también son más propensas a recurrir a los préstamos, apuntó.

"Esta es una comunidad vulnerable al crédito", añadió Chabrier.

Rust, de la Consumer Federation of America, indicó que no prevé que esto represente un cambio radical para los consumidores que ya tienen un perfil crediticio.

"¿Estamos en un punto en el que usar préstamos BNPL alterará drásticamente su perfil crediticio? Probablemente no", observó. "Creo que es importante que la gente tenga expectativas razonables".

Rust indicó que el préstamo promedio de BNPL es de 135 dólares, y que pagar tales préstamos pequeños, incluso de manera constante, podría no resultar en cambios significativos en una calificación crediticia.

"No se trata de pasar de 620 a 624. Se trata de pasar de 620 a 780", señaló, refiriéndose al tipo de cambios radicales en la calificación crediticia que afectan las ofertas de tarjetas de crédito, las tasas de interés en préstamos y cuestiones similares.

Aun así, Rust indicó que una mayor transparencia en torno a los préstamos podría crear una imagen más precisa de las deudas de un consumidor, lo que podría mejorar la precisión en la evaluación de riesgos y evitar que los consumidores contraten más préstamos de los que pueden manejar.

"Esto aborda el problema de la 'deuda fantasma', y eso es algo bueno", expresó. "Porque podría ser algo que evite que las personas se suman demasiado en deudas que no pueden pagar".

