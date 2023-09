Premier británico aplaza medidas para alcanzar objetivos climáticos

Una figura caricaturesca con el rostro del primer ministro británico, Rishi Sunak, se ve en una protesta de la organización Oxfam ante el Parlamento de Londres, el martes 19 de septiembre de 2023. La víspera de la Cumbre Ambición Climática de Naciones Unidas, la organización escenificó una protesta con barriles de petróleo dentro de una campaña para que las grandes compañías del gas y el petróleo, como BP y Shell, paguen más impuestos para reunir fondos de ayuda a comunidades devastadas por el cambio climático. El cartel dice "¡Hagan que los contaminantes paguen!". (AP Foto/Kin Cheung) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved