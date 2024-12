Premier de Alberta dice que estadounidenses pagarán más por gasolina si Trump impone aranceles

THE CANADIAN PRESS

Archivo - La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, luce un sombrero vaquero durante el desfile de la Estampida de Calgary, el viernes 7 de julio de 2023. (Jeff McIntosh /The Canadian Press vía AP, Archivo) THE CANADIAN PRESS

Smith señaló en entrevista con The Associated Press que las refinerías estadounidenses no tendrán más opción que aumentar el precio de la gasolina. Alberta, una provincia rica en petróleo, suministra 4,3 millones de barriles de crudo diarios a Estados Unidos.