Pese a la consternación por el sumergible, muchos recalcan: hay tragedias peores

Un vendedor aguarda clientes junto a los periódicos matutinos que informan sobre la desaparición del sumergible Titan con cinco personas a bordo, entre ellos los ciudadanos pakistaníes Shahzada Dawood y su hijo Suleman, el miércoles 21 de junio de 2023 en un puesto en Karachi, Pakistán. (AP Foto/Fared Khan)