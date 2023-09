Periódicos de EEUU buscan reporteros especializados en Taylor Swift y Beyoncé

ARCHIVO -Taylor Swift en los American Music Awards en Los Angeles el 24 de noviembre de 2019, izquierda, y Beyonce en ekl estreno mundial de "The Lion King" en Los Angeles el 9 de julio de 2019. Gannett, la mayor empresa de periódicos en Estados Unidos publicó dos ofertas de trabajo inusuales: un reportero especializado en Swift y un reportero especializado en Beyoncé. (Foto AP/archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.