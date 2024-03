Optimismo del consumidor baja levemente en EEUU

Viajeros atraviesan el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, 16 de febrero de 2024. Los consumidores se mostraron levemente menos optimistas acerca de la economía este mes, aunque prevén que la inflación seguirá bajando, una señal de que los aumentos de precios seguirán frenándose, según el índice mensual de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, emitido el viernes 15 de marzo de 2024. (AP Foto/Matt Rourke) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.