ONU: El cambio climático afecta más a explotaciones y hogares rurales dirigidos por mujeres

ARCHIVO - Una mujer camina por una senda en un campo en Zvimba, en una zona rural de Zimbabue, el 26 de junio de 2021. Las mujeres que gestionan explotaciones agrarias y hogares rurales en países pobres sufren más por el cambio climático y se ven discriminadas cuando intentan adaptarse a otras fuentes de ingresos en épocas de crisis, según advirtió el martes 5 de marzo de 2024 Naciones Unidas. (AP Foto/Tsvangirayi Mukwazhi, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.