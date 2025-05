Naciones del G7 minimizan diferencias sobre aranceles y Ucrania, acuerdan abordar 'desequilibrios'

El ministro de Finanzas de Canadá Francois-Philippe Champagne (centro derecha) y el director del Banco de Canadá Tiff Macklem (centro izquierda) con sus colegas del Grupo de los Siete en Banff, Alberta, Canadá, el 21 de mayo del 2025. (Jeff McIntosh /The Canadian Press via AP) THE CANADIAN PRESS