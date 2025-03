Minnesota considera bloquear app que usan IA para crear imágenes explícitas sin consentimiento

La senadora demócrata por el estado de Minnesota Erin Maye Quade, en el centro, habla de su proyecto de ley para acabar con las aplicaciones de "nudificación" durante una rueda de prensa en el Capitolo del estado de Minnesota en St. Paul el lunes 24 de febrero de 2025. (AP foto/Steve Karnowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved