Ministra británica de Hacienda presenta presupuesto con alzas fiscales

La ministra de Hacienda y Tesoro de Reino Unido, Rachel Reeves, muestra el tradicional maletín ministerial que contiene su discurso del presupuesto mientras posa para los medios afuera del Núm. 11 de Downing Street, antes de acudir a la Cámara de los Comunes para presentar el presupuesto, el Londres, el miércoles 30 de 2024. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved