Millones de mangueras HydroTech retiradas tras cientos de rupturas; al menos 29 heridos

Imagen suministrada por CPSC que muestra una manguera expandible a prueba de estallido HydroTech de 5/8 de pulgada. (CPSC via AP) CPSC

Se insta a los consumidores en posesión de las mangueras retiradas a dejar de usarlas de inmediato. Si las mangueras fueron compradas en Ace Hardware, Do It Best, Home Depot o Walmart, el aviso de retiro del jueves añade que los consumidores pueden llevarlas a esas tiendas para devolver el producto y obtener un reembolso completo. Otros compradores afectados deben contactar a Winston Products para iniciar un reclamo en línea.