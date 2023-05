McDonald's y poseedor de franquicia, declarados culpables en caso de nugget de pollo muy caliente

Philana Holmes y su hija Olivia Caraballo escuchan al testigo final en su caso en la corte del condado Broward en For Lauderdale el miércoles 10 de mayo de 2023. (Mike Stocker/South Florida Sun-Sentinel vía AP) Sun Sentinel 2023

El fallo del jueves estuvo dividido, ya que algunos miembros del jurado hacían responsable al poseedor de la franquicia por negligencia y no advertir a los clientes sobre el riesgo de la comida caliente, y a McDonald’s USA por no proporcionar instrucciones para el manejo seguro de los alimentos. No se determinó que McDonald’s USA fuera negligente, pero el jurado rechazó el argumento de que el producto estaba defectuoso.