Mayoría en EEUU espera alza de precios por aranceles de Trump, según encuesta AP-NORC

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Clientes recorren los pasillos de un mercado de Chinatown, en Los Ángeles, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Andy Bao) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos afirma que las políticas comerciales de Trump aumentarán “mucho” los precios y otros tres de cada 10 piensan que los precios podrían subir "algo", según la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.

"No me agrada mucho esto, especialmente considerando a China y los ajustes de ida y vuelta en ambos lados", dijo Wood, quien vive en West Liberty, Kentucky, y está desempleado. "Personalmente, no me ha afectado hasta ahora. Pero, en general, no sé cómo va a terminar esto, especialmente con los países grandes involucrados".