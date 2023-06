Marina EEUU dice que la Guardia Revolucionaria iraní "acosó" a un barco en Ormuz

U.S. Navy

Esta imagen extraída de un video de vigilancia de un Boeing P-8 Poseidon de la Marina estadounidense muestra tres barcos de ataque rápido de la Guardia Revolucionaria Iraní cerca de un barco comercial en el Estrecho de Ormuz, el domingo 4 de junio de 2023. (Marina de Estados Unidos via AP) U.S. Navy

Aunque la Marina no identificó al barco involucrado en el suceso, datos de rastreo de MarineTraffic.com analizados por The Associated Press mostraron que el carguero Venture, matriculado en Islas Marshall, había cambiado de rumbo de forma errática a su paso por el estrecho en el momento del incidente. Su ubicación coincidía con la información del incidente proporcionada por la oficina de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido, una entidad militar británica que supervisa la navegación en la zona. El aspecto del Venture también encajaba con las imágenes publicadas por la Marina.