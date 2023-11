Manifestantes en San Francisco protestan contra APEC y la guerra Israel-Hamás

ARCHIVO - Un manifestante sostiene un cartel durante una protesta ante la sede de la Asociación de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), el viernes 18 de noviembre de 2022 en Bangkok, Tailandia. Activistas que protestarán contra beneficios corporativos, abusos medioambientales, malas condiciones de trabajo y la guerra entre Israel y Hamás eran algunos de los que tenían previsto marchar el domingo por el centro de San Francisco, unidos en su oposición a una cumbre comercial global que reuniría líderes de casi dos docenas de países, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. (AP Foto/Wason Wanichakorn, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved