Malasia dice que ASEAN debe aumentar su integración y mantenerse unida frente a aranceles de EEUU

El ministro malasio de Exteriores, Mohamad Hasan, ofrece un discurso de apertura al inicio de 46ta reunión de ministros de exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés) en Kuala Lumpur, Malasia, el domingo 25 de mayo 2025. (AP Foto/Vincent Thian)