Los países planean producir más combustibles fósiles pese a compromisos climáticos, según reporte

La planta Bowen de Georgia Power Co. opera el lunes 14 de diciembre de 2020 en Euharlee, Georgia. Dentro de un plan para generar más electricidad presentado el viernes 27 de octubre de 2023, la unidad de la firma con sede en Atlanta Southern Co. indicó que la central podría seguir quemando carbón durante más tiempo de lo previsto. Un reporte publicado el 8 de noviembre de 2023 indicó que los grandes productores de combustibles fósiles tienen previsto extraer más del doble de esos materiales de lo que encajaría con los objetivos del Acuerdo de París de 2015. (AP Foto/Mike Stewart) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.