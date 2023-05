Los estadounidenses conservan sus automóviles más tiempo que nunca, repelidos por los precios altos

El mecánico Jon Guthrie inspecciona una camioneta Honda Ridgeline modelo 2014 en Japanese Auto Professional Service en Ann Arbor, Michigan. La gente conserva sus vehículos por más tiempo debido a la escasez de modelos nuevos y los precios elevados. La edad promedio del vehículo estadounidense se elevó a 12,5 años, un récord, de acuerdo con S&P Global Mobility. (AP Foto/Tom Krisher) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved