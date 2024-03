Los criminales ganan 236.000 millones de dólares al año con trabajo forzoso, según la ONU

ARCHIVO - Gilbert Houngbo, director general de la Organización Internacional del Trabajo, se dirige a los medios durante una conferencia de prensa en Berlín, Alemania, el martes 29 de noviembre de 2022. Los beneficios ilegales del trabajo forzoso en todo el mundo han ascendido a la "obscena" cantidad de 236.000 millones de dólares al año, según reportó el martes 19 de marzo de 2024 la agencia de empleo de Naciones Unidas. (AP Foto/Michael Sohn, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved