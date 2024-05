Los ataques rusos contra la red eléctrica ucraniana provocan apagones antes de un pico de demanda

La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, habla con el ministro ucraniano de Energía, Herman Halushchenko, durante una visita oficial a una central térmica destruida por un ataque de cohete ruso en Ucrania, el martes 21 de mayo de 2024. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved