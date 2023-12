Los artículos más consultados en Wikipedia en inglés en 2023

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Foto de la página de ChatGPT en el sitio web de OpenAI, Nueva York, 2 de febrero de 2023. Wikipedia en inglés registró más de 84.000 millones de consultas en 2023, según la Wikimedia Foundation, la ONG que administra la enciclopedia online gratuita y editada por el público. Y el artículo más consultado fue el de ChatGPT. (AP Foto/Richard Drew, File)

2. Muertes en 2023: 42.666.860 consultas

3. Copa Mundial de Críquet 2023: 38.171.653 consultas

4. Liga Premier de la India (de críquet): 32012.810 consultas

5. Oppenheimer (filme): 28.348.248 consultas

6. Copa Mundial de Críquet: 25.961.417 consultas

7. J. Robert Oppenheimer: 25.672.469 consultas

8. Jawan (filme indio): 21.791.26 consultas

9. Liga Premier de la India 2023: 20.694.974 consultas

10. Pathaan (filme indio): 19.932.509 consultas

11. The Last of Us (serie de TV): 19.791.789 consultas

12. Taylor Swift, 19.418.385: consultas

13. Barbie (filme): 18.051.077 consultas

14. Cristiano Ronaldo: 17.492.537 consultas

15. Lionel Messi: 16.623.630 consultas

16. Liga Premier: 16.604.669 consultas

17. Matthew Perry: 16.454.666 consultas

18. Estados Unidos: 16.240.461 consultas

19. Elon Musk: 14.370.395 consultas

20. Avatar: The Way of Water (filme): 14.303.116 consultas

21. India: 13.850.178 consultas

22. Lisa Marie Presley: 13.764.007 consultas

23. Guardians of the Galaxy Vol. 3 (filme): 13.392.917 consultas

24. Invasión rusa de Ucrania: 12.798.866 consultas

25. Andrew Tate: 12.728.616 consultas

Según Wikimedia Foundation, esta lista fue confeccionada con Wikipedia en inglés hasta el 28 de noviembre. La ONG actualizará la lista para todo el año el 3 de enero de 2024.

FUENTE: Associated Press