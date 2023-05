Legisladores estatales de EEUU quieren que los menores cubran empleos vacantes

ARCHIVO - La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, firma una reforma de la ley educativa el miércoles 8 de marzo de 2023 en el Capitolio estatal en Little Rock, Arkansas. Mientras las autoridades federales trataban de perseguir las crecientes infracciones de trabajo infantil, algunos legisladores estatales querían permitir que los menores trabajaran más horas y en empleos más peligrosos. La gobernadora de Arkansas, la republicana Sanders, refrendó una ley en marzo que elimina los requisitos de permisos de empleo para menores de 16 años, lo que también eliminaba la verificación de edad y el consentimiento parental para obtener un permiso. (AP Foto/Andrew DeMillo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.