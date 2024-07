Leche, huevos y ahora balas a la venta en máquinas expendedoras en un puñado de tiendas de EEUU

En esta imagen sin fecha, facilitada por American Rounds, se muestra una máquina expendedora que vende municiones en varios lugares de Estados Unidos. (American Rounds via AP)

La empresa sostiene que la tecnología de verificación de edad significa que las transacciones son tanto o más seguras que las ventas en línea, la cuales pueden no exigir que el comprador compruebe su edad, o en tiendas minoristas, donde existe el riesgo de robo.

“Estoy muy agradecido con quienes se toman el tiempo de conocernos y no se limitan a hacer suposiciones sobre lo que hacemos”, declaró el director general Grant Magers. “Estamos muy a favor de la Segunda Enmienda, pero también de la tenencia responsable de armas, y esperamos estar mejorando el entorno de la comunidad”.

En lo que va de 2024 se han producido 15 masacres con arma de fuego, frente a las 39 de 2023, según una base de datos elaborada conjuntamente por The Associated Press, USA Today y la Universidad Northeastern.

“Las innovaciones que hacen que las ventas de municiones sean más seguras a través del reconocimiento facial, la verificación de edad y el seguimiento de las ventas en serie son medidas de seguridad prometedoras que pertenecen a las tiendas de armas, no a un lugar en donde compras la leche para tus hijos”, dijo Nick Suplina, vicepresidente sénior de leyes y políticas de Everytown for Gun Safety. “En un país inundado de armas y municiones, donde las armas de fuego son la principal causa de muerte de niños, no necesitamos normalizar aún más la venta y promoción de estos productos”.