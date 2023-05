Las negociaciones de deuda parecen bloqueadas en EEUU, republicanos no ceden en recortes de gastos

Vista del Capitolio, Washington, sábado 20 de mayo de 2023. El gobierno del presidente Joe Biden busca un acuerdo con la mayoría republicana en la Cámara de Representantes a medida que se acerca el plazo del 1 de junio para elevar el tope de endeudamiento del país, actualmente de 31 billones de dólares. (AP Foto/Jose Luis Magana) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.