Las iglesias vacías de Europa abren sus puertas a otros usos, como la bebida y el baile

La luz del sol se filtra por las vidrieras de una habitación del hotel Martin's Patershof, en el centro de Malinas, Bélgica, el lunes 19 de junio de 2023. En toda Europa, el continente que alimentó el cristianismo durante la mayor parte de dos milenios, muchas iglesias, conventos, monasterios y capillas permanecen vacíos debido a la disminución de creyentes y visitantes en el último medio siglo. Muchas están siendo reconvertidas para preservar su relevancia histórica y arquitectónica, mientras que otras se han abierto a actividades no religiosas para potenciar su uso. (AP Foto/Virginia Mayo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varios huéspedes desayunan frente a un altar reutilizado en el ahora hotel Martin's Patershof, en el centro de Malinas, Bélgica, el lunes 19 de junio de 2023. En toda Europa, el continente que alimentó el cristianismo durante la mayor parte de dos milenios, muchas iglesias, conventos, monasterios y capillas permanecen vacíos debido a la disminución de creyentes y visitantes en el último medio siglo. Muchas están siendo reconvertidas para preservar su relevancia histórica y arquitectónica, mientras que otras se han abierto a actividades no religiosas para potenciar su uso. (AP Foto/Virginia Mayo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved