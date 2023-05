Las dolidas familias de Uvalde, Texas, ponen a prueba a la industria armamentista de EEUU

Archivo - Flores apiladas alrededor de cruces con los nombres de las víctimas asesinadas en un tiroteo a mansalva en la escuela primaria Robb, como parte de un monumento improvisado frente a esa escuela en Uvalde, Texas, el 31 de mayo de 2022. (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Archivo - Familiares de las víctimas de la masacre de Uvalde reaccionan después de que una comisión de la Cámara de Representantes de Texas votara a favor de aceptar un proyecto de ley para limitar la edad de los compradores de fusiles estilo AR-15 en Austin, Texas, el lunes 8 de mayo de 2023.

Archivo - Abel Lopez (derecha), padre de Xavier Lopez, quien falleció en la masacre de Uvalde, reacciona después de que una comisión de la Cámara de Representantes de Texas votó a favor de aceptar un proyecto de ley para limitar la edad de los compradores de fusiles estilo AR-15 en Austin, Texas, el lunes 8 de mayo de 2023.