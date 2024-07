Las aerolíneas se afanan en volver a la normalidad tras un apagón tecnológico mundial

Una técnico trabaja en un monitor de información cerca de la zona de embarque de United Airlines en el aeropuerto internacional O'Hare en Chicago, el 19 de julio de 2024, luego de que una actualización fallida causó un gran apagón informático en computadoras de todo el mundo con Microsoft Windows. (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.