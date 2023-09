Lachlan Murdoch, el próximo jefe de Fox News y el imperio Murdoch

Con estos cambios, el hijo mayor de Rupert se convierte en jefe indiscutido del imperio mediático construido por su padre a lo largo de varias décadas. No hay señales verosímiles de que sus hermanos y antiguos rivales James y Elizabeth le disputaran el puesto; James, en particular, tomó distancia hace años de la empresa y las posiciones políticas de su padre. Pero Rupert, que tiene ahora 92 años, ha tendido muchas veces a promover a sus hijos mayores para luego socavarlos —y a veces enfrentarlos entre ellos—, volteando la mesa sin aviso.

Lachlan Murdoch lo sabe bien porque lo ha vivido. Nacido en Londres, creció en Nueva York y fue a la Universidad de Princeton, donde sus estudios no fueron de negocios sino de filosofía. Su tesis de grado, titulada “A Study of Freedom and Morality in Kant’s Practical Philosophy” (Estudio de la Libertad y la moral en la filosofía práctica de Kant) aborda esos temas enjundiosos junto con pasajes de las escrituras hindúes. La tesis concluye con una frase del Bhagavad Gita que alude al “espíritu infinito” y la “pura serenidad de la infinitud”, según un artículo de 2019 en The Intercept.