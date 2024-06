La Unión Europea se prepara para hacer frente a la desinformación extranjera antes de sus elecciones

ARCHIVO - Gente esperando en fila para visitar el Parlamento Europeo durante las celebraciones del Día de Europa en Bruselas, el 4 de mayo de 2024. Los votantes de la UE elegirán a parlamentarios del bloque en un gran ejercicio democrático que probablemente se verá empañado por la desinformación en internet. (AP Foto/Virginia Mayo, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.