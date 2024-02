La UE propone elimina propuesta sobre pesticidas en otra concesión ante las protestas agrarias

Agricultores italianos protestan contra las políticas agrarias de la UE cerca de Turín, el lunes 5 de febrero de 2024. (Fabio Ferrari/LaPresse via AP) LaPresse

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofrece un discurso en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en el este de Francia, el martes 6 de febrero de 2024. El ejecutivo de la Unión Europea archivó el martes una propuesta para vetar pesticidas, una nueva concesión tras semanas de protestas agrarias que bloquearon grandes capitales y núcleos económicos en el bloque de 27 países. (AP Foto/Jean-Francois Badias) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved