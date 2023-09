La UE investigará los subsidios de China a autos eléctricos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ofrece su discurso anual sobre el estado de la Unión Europea y sus planes y estrategias futuros, en el Parlamento Europeo, el miércoles 13 de septiembre de 2023 en Estrasburgo, en el este de Francia. (AP Foto/Jean-Francois Badias) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.