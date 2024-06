La UE apunta a Apple en su primera acusación con las nuevas normas de competencia digital

ARCHIVO - El logo de Apple se ve iluminado en una tienda en el centro de Múnich, Alemania, el 16 de diciembre de 2020. Los reguladores de la Unión Europea acusaron a Apple el lunes 24 de julio de 2024 de incumplir las nuevas normas sobre competencia digital al impedir que los desarrolladores de software que utilizan su App Store deriven a los usuarios a otras plataformas de venta. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved