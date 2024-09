La próxima generación Buffett será una de las mayores fuerzas de la filantropía

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Warren Buffett, presidente y director general de Berkshire Hathaway, habla durante una partida de bridge tras la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway el 5 de mayo de 2019, en Omaha, Nebraska. (Foto AP/Nati Harnik, Archivo)

Howard Buffett dijo a The Associated Press que descubrió que lo que su padre les dijo a él y a sus hermanos sobre la filantropía era cierto: “No es tan fácil regalar dinero si quieres hacerlo de manera inteligente, si quieres ser inteligente al respecto”.

Buffett ha confiado a Bill Gates y Melinda French Gates importantes donaciones anuales a su fundación desde 2006: la notable cantidad de 43.000 millones de dólares hasta la fecha.

“La gente rica no tiende a dar su dinero a otras personas para que lo regalen”, dijo James Ferris, director fundador del Centro de Filantropía y Políticas Públicas de la Universidad del Sur de California. Pero muchas de las personas más ricas también dudan en entregar sus fortunas a la próxima generación por temor a que eso obstaculice su ingenio, dijo.

Ferris cree que la historia de las cambiantes intenciones filantrópicas de Buffett es positiva. “Muestra cómo un donante toma decisiones y se adapta a las circunstancias”, dijo.

La Fundación Gates no dijo cuándo se enteró de la decisión de Buffett ni cuál será el impacto en su presupuesto. Anteriormente dijo en un comunicado que “Warren Buffett ha sido sumamente generoso” y que ha “desempeñado un papel invaluable en la defensa y configuración del trabajo de la fundación para crear un mundo donde cada persona pueda vivir una vida sana y productiva”.

Durante años, Buffett hizo grandes donaciones anuales a la Fundación Gates, pero también donó miles de millones a fundaciones dirigidas por sus tres hijos y una cuarta fundación familiar. Su trabajo ofrece una idea de las prioridades de la próxima generación de Buffett.

La Fundación Susan Thompson Buffett, que lleva el nombre de la primera esposa de Warren Buffett, es la mayor en términos de donaciones. Apoya a organizaciones que brindan atención de salud reproductiva y acceso a anticonceptivos y abortos en todo el mundo. Susie Buffett, de 71 años, es la presidenta de la junta y Peter Buffett, de 66 años, es miembro de la junta.

Susie Buffett también dirige la Fundación Sherwood, un importante defensor del desarrollo infantil temprano en Estados Unidos que otorga subvenciones a organizaciones y proyectos dentro de Omaha, Nebraska, la ciudad natal de los Buffett.

La Fundación NoVo de Peter Buffett ha sido un importante financiador de organizaciones que abogan por la autonomía de las niñas y las mujeres y contra la violencia de género. En 2020, Peter y su esposa, Jennifer, decidieron reorientar su enfoque, ampliando su apoyo a las comunidades nativas de Estados Unidos y proyectos para construir comunidades locales sostenibles con un enfoque en la agricultura y el acceso a los alimentos.

La Fundación Howard G. Buffett se ha centrado en la mitigación de conflictos y la agricultura en todo el mundo. Desde 2022, ha donado unos 800 millones de dólares —más que la mayoría de los países— a iniciativas humanitarias en Ucrania durante la guerra con Rusia. Estas incluyen el apoyo a la distribución de alimentos en escuelas, actividades de desminado y la reconstrucción de una importante editorial y de un puente clave para el transporte de cereales.

En una entrevista relativamente inusual para una familia que rara vez tiene tiempo para hablar con los medios, Howard Buffett, de 69 años, dijo que no podía predecir exactamente cómo él y sus hermanos donarían la fortuna de su padre. Sin embargo, dijo que continuarían asumiendo riesgos y encontrarían formas de marcar la mayor diferencia, como recomendó su padre.

“Puedo decirles que nos sentaremos en una sala cuando llegue el momento y lo resolveremos bastante rápido”, agregó, reconociendo que la directiva de donar todo el dinero dentro de 10 años fue un desafío.

Las diferentes formas de pensar y enfoques de donación de los hermanos son ventajas, indicó.

“Lo que esto va a hacer es que vamos a reunir toda nuestra experiencia colectiva”, dijo.

Pero no espere encontrar el nombre de la familia en muchos edificios, que los hermanos han evitado en gran medida incluso cuando han donado más de 15.000 millones de dólares del dinero de su padre desde 2006.

Kathleen Enright, presidenta y directora general del Consejo de Fundaciones, dijo que los Buffett han hecho de la filantropía un negocio familiar, y que la próxima generación ahora es donante experimentado que ha construido instituciones duraderas en sus fundaciones.

“Es un gran problema”, dijo, sobre la cantidad de dinero que los Buffett están dispuestos a donar, y señaló que como la fortuna probablemente seguirá creciendo, tendrán que donar sumas muy visibles para gastarla.

El ajustado plazo para donar su fortuna tras su muerte refleja una de las condiciones de larga data de Warren Buffett para recibir financiación caritativa. Ha dado instrucciones a la Fundación Gates y a las fundaciones de su familia para que concedan la cantidad total que recibieron en el plazo de un año.

La próxima generación de Buffett ha administrado sus fundaciones con personal reducido, de manera muy similar a cómo Warren Buffett supervisa su enorme conglomerado Berkshire Hathaway con sólo unas dos docenas de personas en su sede en Omaha.

Howard Buffett dijo que su fundación emplea sólo a 22 personas. Otorgó 458,1 millones de dólares en 2023, según documentos fiscales. Reconoció que su personal “esbelto” impone algunos límites a su capacidad, pero dijo que la forma en que han ampliado su trabajo es mediante la creación de relaciones sólidas y duraderas con otras organizaciones para ayudar a implementar sus ideas.

Por el contrario, la Fundación Gates tiene una de las mayores donaciones: 75.200 millones de dólares, financiada con aportaciones de Bill Gates y Warren Buffett. Emplea a más de 2.000 personas, muchas de ellas expertos técnicos de todo el mundo, y es conocida por otorgar subvenciones altamente dirigidas con rigurosos requisitos de presentación de informes. La fundación ha dicho que cerrará sus operaciones dentro de los 25 años posteriores a la muerte de sus fundadores.

Howard Buffett dijo que le gustan los desafíos y piensa que, en general, las personas ricas deberían donar su dinero estando en vida, en lugar de guardarlo en fundaciones perpetuas.

“Alguien va a gastar ese dinero. Alguien va a regalar ese dinero”, afirmó. “Entonces, prefiero hacer eso con mi hermano y mi hermana y hacerlo juntos, como una sociedad, que verlo hecho de otra manera”.

