La policía emplea gas lacrimógeno mientras agricultores reanudan su marcha de protesta a Nueva Delhi

Agricultores indios que reclaman que se garantice el precio de las cosechas esperan a marchar sobre la capital, cerca de la frontera de Shambhu, que separa los estados norteños de Punjab y Haryana, unos 200 kilómetros (120 millas) de Nueva Delhi, India, el miércoles 21 de febrero de 2024. Los campesinos comenzaron su marcha la semana pasada, pero sus esfuerzos por llegar a la ciudad han sido bloqueados por las autoridades. (AP foto/Altaf Qadri)