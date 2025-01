La OTAN redobla su vigilancia en el Báltico tras reportes de 11 cables dañados en 15 meses

El piloto teniente Terry (el Ejército francés no revela su apellido) revisa las ruedas de un avión de vigilancia Atlantique 2 de la Armada francesa antes de despegar de Hambrugo, Alemania, el jueves 23 de enero, durante una patrulla de la OTAN en el mar Báltico dentro de la misión "Centinela Báltico" de la alianza para proteger cables y ductos submarinos de sabotajes. (AP Foto/John Leicester) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved